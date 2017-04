Tornados no Texas deixam pelos cinco mortos e 50 feridos

Pelo menos cinco pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas nesse sábado (29) devido a tornados em vários condados situados a leste de Dallas, no Texas, estado do Sul dos Estados Unidos, divulgaram neste domingo (30) meios de imprensa locais.

Os condados afetados foram Van Zandt, Henderson e Rains, e as autoridades não descartam que possa aumentar o número de vítimas.

Uma das vítimas circulava em um veículo que foi lançado pelo tornado perto da cidade de Canton, no condado de Van Zandt.

O Serviço Meteorológico Nacional confirmou que aconteceram na região três tornados, que afetaram especialmente as localidades de Canton, Eustace e Caney City.

Por enquanto, foram registrados cerca de 50 feridos, um deles em estado crítico, hospitalizados em unidades dos sistemas regionais de Saúde do Centro Médico do Leste do Texas.

A Cruz Vermelha Americana do Norte de Texas estabeleceu dois refúgios para as vítimas deslocadas pelas tormentas, uma em Canton e outra na localidade de Emory.

Na rede social Twitter, as testemunhas dos tornados publicaram várias fotos e vídeos desses fenômenos meteorológicos extremos.