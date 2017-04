Polônia detém austríaco acusado de crimes de guerra em Donbass

Um cidadão austríaco, que participou do conflito de Donbass em nome das forças de Kiev, foi detido na Polônia por crimes de guerra.

Ele teria cometido crimes perto do aeroporto de Donetsk e violado a legislação antidrogas, acrescentou o serviço de notícias.

Autoridades polonesas prenderam neste domingo um cidadão austríaco, acusado de crimes de guerra cometidos durante o conflito no sudeste da Ucrânia, informou a imprensa austríaca neste domingo.

O detido austríaco é acusado de lutar junto com as forças de Kiev e de matar civis, bem como milícias de Donbass, que foram tomadas prisioneiras, informou a agência de notícias APA citando o Ministério do Interior do país.

Autoridades de Kiev lançaram uma operação militar contra as milícias de Donbass em 2014, depois de a Ucrânia se recusar a reconhecer as autoridades do autoproclamado país. As repúblicas de Donbass têm denunciado repetidamente sobre a presença de mercenários estrangeiros lutando contra as milícias locais.

Sputnik