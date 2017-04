Lançamento do foguete Falcon 9 com satélite de inteligência dos EUA é adiado

O lançamento do foguete Falcon 9, com um satélite de inteligência a bordo, foi adiado menos de um minuto antes da partida por razões técnicas, comunica a SpaceX.

A empresa comunicou, durante a transmissão ao vivo, que a repetição do lançamento está prevista para o dia 1 de maio entre as 08h00 e as 10h00 do horário de Brasília. A razão do adiamento foi um problema com sensores no primeiro estágio do foguete.

"Espere! Aqui é o chefe do lançamento, peço para parar a contagem regressiva. Temos um problema com sensores do primeiro estágio… Por favor, deem-nos 24 horas até à repetição!", disse o chefe de lançamento durante a transmissão ao vivo.

O lançamento do foguete portador estava planejado para hoje a partir do centro espacial de Cabo Canaveral (na Flórida). O foguete deveria portar a "carga secreta" NROL-76. Na qualidade de cliente de SpaceX figura a NSA dos EUA, para a empresa privada SpaceX este é o primeiro lançamento com objetivo militar.

