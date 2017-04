Forças sírias libertam 10 assentamentos do Estado Islâmico em Homs

Com a ajuda de milícias, as forças armadas da Síria libertaram 10 assentamentos que eram ocupados pelos terroristas do Estado Islâmico na provincial de Homs, no leste do país, informou a imprensa local neste domingo.

A agência de notícias local Sana destacou que as tropas leais a Damasco tomaram o controle ainda de vários reservatórios de petróleo e gás na região.

Ao longo da guerra civil que já dura seis anos na Síria, as forças leais ao presidente Bashar Assad vêm lutando contra militantes contrários ao regime e grupos terroristas, entre eles o Estado Islâmico.

Na sexta-feira, uma fonte informou à Sputnik que dentro da ofensiva das forças sírias foi reestabelecido o controle sobre o Shaer, a maior área que concentra gás no país, também localizada na província de Homs.

