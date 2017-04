'Euro está morto': Marine Le Pen apela à restauração da moeda nacional francesa

A candidata da direita à presidência da França, Marine Le Pen, disse no domingo que "o euro está morto", acrescentando que a França deve restaurar sua moeda nacional.

Ela ressaltou que planeja obter o direito de controlar a moeda nacional, explicando que isso significaria transformar o euro numa divisa que só seria usada por "grandes empresas envolvidas em negócios internacionais".

O euro é um "fardo" para a economia francesa, o país precisa ser capaz de controlar sua moeda nacional, disse Le Pen em uma entrevista ao jornal Parisien.

"Precisamos de controlar a moeda, ajustá-la à economia, porque hoje a moeda única [da União] é um fardo", disse Le Pen, acrescentando que "o euro está morto".

Se for eleita, Le Pen pretende realizar um referendo sobre a saída da União Europeia no primeiro semestre de 2018, após negociações com outros estados-membros da UE.

Em 23 de abril, o candidato independente Emmanuel Macron e Marine Le Pen ganharam na primeira rodada da eleição presidencial como os dois principais candidatos, e vão se enfrentar no segundo turno programado para o dia 7 de maio. De acordo com as últimas pesquisas, se espera que Macron ganhe com cerca de 59% dos votos e Le Pen obtenha perto de 40%.

Sputnik