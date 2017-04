Confronto com militante islâmico e homem-bomba deixa dois mortos na Tunísia

A polícia da Tunísia matou um militante islâmico durante um tiroteio na cidade de Sidi Bouzid, informou o governo local neste domingo.

Outro morto foi um homem-bomba, que detonou o cinto no qual levava explosivos durante a ação policial na localidade.

De acordo com as informações, as forças armadas da Tunísia vêm atuando contra militantes aliados do Estado Islâmico e do braço africano da Al-Qaeda, principalmente após o país ter sido alvo de quatro grandes ataques nos últimos dois anos.

Sputnik