UE aprova texto de negociação do Brexit por unanimidade

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, informou que as "linhas-guias" da União Europei para a negociação sobre o Brexit "foram aprovadas por unanimidade" neste sábado (27).

"Um mandato político dos 27 fortes e iguais é pronto para a discussão sobre a Brexit", destacou Tusk. Para a aprovação, que já haviam sido validadas na última quinta-feira (25) no Conselho de Assuntos Gerais dos ministros responsáveis pelos temas europeus, "foi necessário apenas um minuto", informou um porta-voz do Conselho Europeu.

A aprovação do documento ocorreu na primeira reunião do bloco com os 27 Estados-membros que permanecem na UE. Agora, os líderes "terão a oportunidade de exprimir seus pontos de vista e suas preocupações" sobre o processo de saída ao chefe das negociações, Michel Barnier.

Na próxima quarta-feira (3), o Colégio dos Comissários publicará as "Recomendações" sobre as diretivas técnicas para a negociação. O documento será submetido ao exame dos 27 Estados-membros e está previsto que a publicação seja aprovada na reunião do Conselho de Assuntos Gerais no dia 22 de maio.