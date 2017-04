Papa pede a religiosos egípcios que evitem cair em tentações

O papa Francisco se reuniu com padres, religiosos e seminaristas no Seminário Al-Maadi no Cairo, no Egito, neste sábado (29), e pediu para que eles não "cedam às tentações que aparecem todos os dias" como aquelas do "individualismo".

De acordo com Francisco, os religiosos devem evitar "ficar lamentando continuamente", ficar "se comparando com os outros" e deixar de guiar o povo de Deus por algum tipo de sentimento de "superioridade, como o faraonismo".

"A tentação de sentir-se acima dos outros e de submetê-los a si para vangloriar-se, de ser servido ao invés de servir" deve ser evitada por todo "bom pastor, que tem o dever de guiar suas ovelhas", acrescentou Jorge Mario Bergoglio.

O sucessor de Bento XVI ressaltou em sua conversa com os religiosos que "é fácil acusar sempre os outros por ausências dos superiores, por condições eclesiásticas ou sociais, por poucas possibilidades". "Mas, quem é consagrado transforma qualquer obstáculo em oportunidade e não qualquer dificuldade em desculpa", acrescentou.

O Pontífice ainda alertou que ficar "apontando os dedos" para os outros é uma ameaça séria para aqueles que prometeram consagrar sua vida à Cristo.

"Ao invés de ajudar os pequenos a crescerem, eles se deixam dominar pela inveja e torna-se um homem que fere os outros com a fofoca. A inveja é um câncer que estraga qualquer corpo e que o leva a cair no rancor",falou ainda.

O encontro foi o último compromisso do líder católico no país, onde chegou nesta sexta-feira (28). Antes disso, ele rezou uma missa para milhares de pessoas em um estádio do Cairo e, na sexta, se reuniu com líderes de diversas religiões e autoridades políticas.