Pai de atirador de Paris é preso por ameaçar policiais

O pai de Karim Cheurfi, o terrorista que matou um policial na avenida Champs-Élysées, em Paris, no dia 20 de abril, foi preso na noite da última sexta-feira (28) após ameaçar um policial no súburbio da capital da França.

De acordo com a rádio "RTL", o homem se apresentou embriagado em uma delegacia de Noisy-le-Grand e começou a xingar os agentes. Segundo a polícia, o pai do terrorista estava furioso com a prefeitura da cidade porque não lhe deu permissão para enterrar o filho no cemitério local.

Cheurfi, de 39 anos, foi morto pelas forças de segurança francesas após parar seu carro na avenida, considerada a mais célebre de Paris, e abrir fogo contra uma viatura estacionada na região. Na ocasião, o ataque foi rapidamente reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).