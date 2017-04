Mísseis dos EUA na Polônia são uma gravíssima violação do Tratado INF, diz Moscou

Os planos dos EUA de instalar sistemas lançadores de mísseis Tomahawk na Polônia são uma patente violação do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (Tratado INF), declarou o ministério das Relações Exteriores da Rússia.

A afirmação faz parte do comentário do ministério à publicação de um relatório do Departamento de Estado dos EUA, referente ao cumprimento por outros países dos tratados na área de controle sobre o desarmamento e a não proliferação.

Segundo o órgão russo, os EUA instalaram sistemas antimísseis Aegis Ashore na sua base na Romênia, e pretendem instalar sistema semelhante na Polônia. Os sistemas contam com lançadores verticais análogos aos MK-41, capazes de lançar mísseis de médio alcance Tomahawk.

"Uma gravíssima violação dos termos do Tratado INF — esse é um fato incontestável", constatou Moscou em declaração.

Sputnik