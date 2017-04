Le Pen anuncia eurocético como premier em caso de vitória

A candidata da Frente Nacional (FN) à Presidência da França, Marine Le Pen, anunciou neste sábado (29) que o eurocético Nicolas Dupont-Aignan será o primeiro-ministro de seu governo caso vença o segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 7 de maio.

A ultracionalista justificou sua decisão em nome do "patriotismo e do projeto comum" defendidos por Dupont-Aignan, que obteve 1,7 milhões de votos (4,7%) no primeiro turno disputado no último dia 23.

Em uma entrevista coletiva conjunta realizada nos salões Hoche, eles formalizaram o pacto nacional entre a FN e o movimento Debout la France. Le Pen elogiou "a capacidade pouco comum" do candidato em "em dizer não, em não se resignar quando o futuro do país está em jogo".

"Eu decidi responder o apelo de Marine Le Pen. Convido todos os franceses a se unirem para salvar nosso país. Há um autêntico movimento que cresce", defendeu Dupont-Aignan. Para Marine, a parceria resultará em mais apoio em torno de sua candidatura, que representa um freio à globalização, ao terrorismo e ao crime organizado.

Durante viagem para Vienne, no sudoeste da França, para uma visita dedicada aos agricultores da região, o candidato centrista Emmanuel Macron definiu a aliança da adversária como uma "combinação estratégica destinada a resolver os problemas da credibilidade de Le Pen e o financiamento de Dupont-Aignan".