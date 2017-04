Itália expulsa homem ligado a terrorista do mercado de Berlim

Um cidadão egípcio de 43 anos foi expulso da Itália por motivos de "periculosidade social" neste sábado (29), informou o governo. O homem, que não teve o nome divulgado, era um dos contatos do terrorista Anis Amri, que em dezembro do ano passado, atacou um mercado de Natal em Berlim e matou 12 pessoas.

O egípcio já havia sido condenado por "crimes comuns" e havia sido expulso do país em 2013. No entanto, segundo o Ministério das Relações Exteriores, ele voltou para a Itália usando documentos falso pouco depois.

Em 21 de abril, a Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos) de Catânia conseguiu localizar novamente o homem. Entre os pertences apreendidos, estava um celular com hinos jihadistas e uma foto do responsável pelo ataque que matou um embaixador russo na Turquia no ano passado.