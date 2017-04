Berlusconi vai para hospital após levar tombo em casa

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, 80 anos, foi levado para o hospital na madrugada deste sábado (29) após sofrer uma queda enquanto estava em sua casa em Portofino.

De acordo com seu médico particular, Alberto Zangrillo, não ocorreu "nada grave", mas o líder do Força Itália precisou de ao menos três pontos na parte superior da boca por conta do incidente. Também fora feitos exames por conta da batida na cabeça. A queda teria ocorrido quando Berlusconi tropeçou em um dos tapetes da residência.

"O presidente Berlusconi caiu acidentalmente o que causou uma leve ferida no lábio superior. Isso pediu uma breve recuperação na Casa La Madonnina para as suturas e as medicações do caso", emitiu em nota seu partido, o FI.

Por conta disso, ele não irá para uma manifestação em Pietrasanta, que foi organizada pelo prefeito local, Massimo Mallegni, e por líderes do partido na cidade.