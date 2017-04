Aeronave comercial com 39 passageiros cai em Cuba

Um avião de passageiros An-26 levando 39 pessoas desapareceu dos radares durante um vôo doméstico em Cuba, informou a mídia local neste sábado.

Um parente de um dos membros da tripulação contatou o portal Cibercuba Notícias e relatou que a aeronave foi localizada na área turística de Las Lomas, em San Cristobal.

"A área é inacessível por terra. De acordo com o relatório preliminar, não há sobreviventes. Embora não seja oficial, uma comissão veio aqui em casa, para alertar sobre o acontecido", acrescentou.

Já o portal Flight Radar informou estar "seguindo os relatórios da queda de um An-26 em Cuba, pertencente à companhia Aerogaviota", mas ainda não possuir informações sobre o vôo.

?Ainda, de acordo com as informações fornecidas pela RT, se trata de um avião bimotor turboélice de transporte tático AN-26, com capacidade para 39 passageiros.

De acordo com os últimos dados da Cibercuba, a empresa confirmou a informação.

"Recebemos a confirmação do acidente a partir dos escritórios da companhia aérea em Cuba, e, infelizmente, também confirmaram que houve mortes", escreveu o portal.

A companhia Aerogaviota é membro da Corporação de Aviação Civil de Cuba. O número exato de vítimas é desconhecido, não há declarações das autoridades cubanas.

Sputnik