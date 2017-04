Um avião militar caiu contra uma montanha na região noroeste de Artemisa no sábado de manhã, matando os oito militares a bordo, informou a Agência de Notícias Cubana (ACN).

"Os oito militares a bordo, incluindo a tripulação, morreram", informou a ACN.

"Uma comissão do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias está investigando as causas do acidente", diz a nota.

Sputnik