Polícia do Paraguai detém e entrega ao Brasil três supostos membros do PCC

A Polícia Nacional do Paraguai deteve no norte do país três cidadãos brasileiros que seriam integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e os entregaram à Polícia Federal (PF) brasileira, informou nesta sexta-feira (28) o Ministério do Interior paraguaio.

Os detidos foram capturados na localidade de Capitán Bado, no departamento de Amambay. Um deles foi identificado como Paulo César Alves Filgueira, também conhecido como "Paulo Escopeta", um ex-policial militar procurado no Brasil e suspeito de realizar assaltos a bancos em diversas cidades do Paraguai.

Os três são considerados pela polícia brasileira como "criminosos perigosos" e supostos membros do PCC, assinalou o Ministério do Interior paraguaio através de seu site.

Os detidos foram presos por estar sem documentos e por terem supostamente entrado no Paraguai sem autorização do Departamento de Migrações. Posteriormente, a polícia paraguaia trocou informações com a polícia brasileira para confirmar que os suspeitos tinham ordem de prisão no Brasil. Eles foram entregues às autoridades brasileiras na fronteira entre os dois países.

Apesar de a PF vincular os detidos ao PCC, o Ministério do Interior paraguaio não os relacionou com o assalto da última segunda-feira contra a sede da empresa de valores Prosegur em Ciudad del Este, quando milhões de dólares foram roubados em uma ação atribuída a essa organização criminosa.