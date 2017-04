Merkel e Putin se encontrarão em maio em Sóchi

A chanceler alemã, Angela Merkel, se encontrará com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no próximo dia 2 de maio em Sóchi, em ocasião das cúpulas internacionais do G7 e do G20, que acontecerão nos meses de maio e de julho, respectivamente. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 28, durante uma coletiva de imprensa do governo, pelo porta-voz da Chancelaria, Steffen Seibert.

Segundo o funcionário alemão, no encontro, os dois líderes discutirão tanto os assuntos do G7, que ocorrerá entre 26 e 27 do próximo mês em Taormina, na Itália, quanto os preparativos para o G20, que acontecerá nos dias 7 e 8 de julho em Hamburgo, na Alemanha. Além disso, Seibert ressaltou que temas bastante atuais, como o conflito na Ucrânia e a guerra na Síria, também serão debatidos por Merkel e Putin.

Após a reunião a portas fechadas, os dois políticos farão uma coletiva de imprensa às 15h30 do horário local. Merkel e as eleições na França - Ainda nesta sexta, a chanceler alemã falou pela primeira vez sobre as primárias presidenciais na França, nas quais se decidiu que a disputa do segundo turno das eleições do país acontecerá entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen.

Para Merkel em entrevista à publicação RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), se Macron vencer ele com certeza será "um presidente forte" e não um "cachorrinho alemão", respondendo aos boatos que dizem que o francês obedeceria somente às ordens da Alemanha.

"Essa expressão é simplesmente absurda. Cada chefe de Estado, como a Chancelaria alemã, representa os interesses do seu próprio país e do seu povo", disse a líder. Além disso, Merkel também ressaltou que a amizade entre as duas nações "é indispensável para ambas, mas também para União Europeia", bloco do qual a adversária Le Pen tem a intenção de abandonar se for eleita presidente.