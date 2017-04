Manifestantes invadem Parlamento da Macedônia

Cerca de 100 pessoas ficaram feridas em confrontos no Parlamento da Macedônia, invadido na noite de ontem (27) por manifestantes conservadores que até agrediram parlamentares da oposição.

A invasão ocorreu logo após a eleição de um novo presidente do Parlamento, Talat Xhaferi, que pertence a um partido de minoria albanesa. De acordo com o Ministério do Interior da Macedônia, mais de 100 pessoas ficaram feridas, entre eles 22 policiais e alguns deputados, como o líder do partido opositor social-democrata SDSM, Zoran Zaev.

O presidente da Macedônia, Gjorge Ivanov, recusa-se a oferecer a Zaev o encargo de formar um novo justamente pelo parlamentar ter feito um acordo de coalizão com partidos de minoria albanesa, considerados uma "ameaça à soberania e união" do país.

A Macedônia está sem governo desde dezembro de 2016, em uma profunda crise política. E o partido governista não consegue negociar apoio para também formar um gabinte. Os confrontos na Macedônia geraram preocupação nos países da região. Na Sérvia, o presidente eleito, Aleksandar Vucic, disse estar "extremamente preocupado" e lançou um apelo às forças políticas para resolverem a crise de modo pacífico.

"São problemas que afetam não somente a Macedônia, mas todos nós que vivemos nesta região e que temos o dever de garantir paz e estabilidade para os nossos filhos", disse Vucic. A mesma preocupação foi demonstrada pelos líderes de Kosovo. O presidente Hashim Thaci pediu calma e moderação. A chefe da polícia externa da União Europeia (UE), Federica Mogherini, também pediu "calma e contenção".