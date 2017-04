Itália focará na reconstrução das áreas de terremotos

O comissário extraordinário do governo italiano para a reconstrução das zonas afetadas pelos terremotos, Vasco Errani, disse nesta sexta-feira, dia 28, que a reconstrução das áreas atingidas pelos tremores no centro da Itália desde agosto do ano passado é a "mais significativa" que o país já enfrentou.

Errani afirmou que "o estabelecimento de reconstrução para este terremoto é o mais significativo da história de todos os tremores que" o país teve que enfrentar, "do ponto de vista dos recursos, das escolhas estratégicas e da garantia do Estado".

Junto ao chefe do Departamento de Proteção Civil, Fabrizio Curcio, e ao presidente da ANSA, Luigi Contu, o italiano participou de um fórum dedicado às ações e à cobertura pela agência de notícias dos terremotos na nação, que causaram muita destruição e mortes. O encontro também marcou o lançamento do site da ANSA focado exclusivamente em noticiar os tremores na nação.

No novo portal, a ANSA acompanhará as atividades de reconstrução nas quatro regiões da Itália atingidas pelos tremores - Marcas, Úmbria, Lazio e Abruzzo. O site contará com notícias provenientes destes territórios e das redações centrais da agência, tanto sobre os aspectos institucionais quanto sobre a política nacional reconstrução.

Também serão disponibilizadas reportagens de caráter científico sobre os terremotos, além de produtos multimidiáticos (foto/vídeo). A plataforma poderá ser acessada pelo site da ANSA em italiano (www.ansa.it).