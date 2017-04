Homofobia marca primeiro casamento transexual da Itália

O primeiro casamento transexual da Itália, realizado ontem (27) na Prefeitura de Aversa, província de Caserta, foi marcado por um ato de homofobia. Poucas horas antes da celebração, uma frase contra a união civil gay foi encontrada nas proximidades do local, mas apagada logo em seguida pelos funcionários municipais. Apesar de sofrer com a homofobia, Alessia Cinquegrana, ex-miss trans da Itália, declarou estar muito feliz e assegurou que o ato não iria afetá-la. "Essas pessoas são reprimidas, mas estou feliz com o que eu sou". Em nota, a administração da Prefeitura condenou a ofensa homofóbica: "Aversa é uma cidade aberta, livre de preconceitos.

Aversa não se reconhece em atitudes como essa".

Alessia se casou com seu companheiro Michele Picone. Os dois foram os primeiros a protagonizarem uma união civil transexual na Itália. O caso de Alessia é inédito porque ela não se submeteu à cirurgia de mudança de sexo e teve seu gênero feminino reconhecido oficialmente.

Amigos, familiares, jornalistas e curiosos aguardavam ansiosamente o casal em frente à Prefeitura. Já o pai biológico de Alessia e os de seu companheiro não compareceram à cerimônia.

Foram poucos minutos para que o celebrante lesse os artigos do Código Civil sobre os direitos e deveres dos cônjuges, até que veio o fatídico "sim". O matrimônio foi encerrado com aplausos do público.

A ex-miss trans declarou ainda que pretende adotar uma criança em breve. "Agora eu tenho todos os documentos legais para isso", disse.