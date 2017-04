Escritora francesa é presa por pichar estátua em Veneza

Uma escritora francesa foi detida na manhã desta sexta-feira, dia 28, em Veneza por estar pichando monumentos da cidade na zona de Rialto Campiello-Rialto Novo. A mulher, que tem cerca de 40 anos, atualmente vive em Milão, mas que não teve sua identidade divulgada, ainda estava com as mãos sujas de tinta azul quando os policiais do municípios a pegaram em flagrante pichando uma estrela de cinco pontas nas costas de um estátua da Virgem Maria com spray.

A mesma estrela também foi encontrada a poucos metros no muro de uma propriedade privada. Junto da escritora, que foi detida na mesma hora, os agentes encontraram latas de tintas e de spray azuis e o stencil em papelão com o formato das pichações feitas.

Também foi apreendido o celular da francesa, onde fotos mostraram que a mulher é responsável por várias outras pichações no centro histórico da cidade, todas com a estrela. Entre os outros estragos cometidos por ela estão algumas colunas de pedra e a estátua de Cristo que se encontra na intersecção do rio de Noal com o Grande Canal.