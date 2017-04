Cuba ainda presta ajuda médica a 800 crianças de Chernobyl

Cerca de 31 anos após o acidente nuclear ocorrido em Chernobyl, Cuba continua a oferecer serviços médicos para cerca de 800 crianças da Ucrânia, Rússia e Belarus, informou o médico cubano Julio Medina, que coordena a assistência aos sobreviventes, à "Radio Habana Cuba".

O desastre nuclear ocorreu no território da então União Soviética, hoje Ucrânia, em 26 de abril de 1986 e causou uma nuvem radioativa considerada até hoje a mais grave da história mundial.

Medina informou que, mesmo com a dissolução da URSS, "por ordem do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, se seguiu com atenção as crianças de Chernobyl e, até hoje, o governo de Havana prestou apoio a mais de 24 mil crianças".

Segundo Medina, a maioria dos pacientes recebeu tratamento por períodos de 45 dias, mas alguns chegaram a ficar por um ano no balneário de Tarará, para onde todos os atendidos foram levados ou moram atualmente. O local fica a 20 quilômetros de distância da capital cubana.

Ainda segundo o médico, a maior parte das pessoas atendidas receberam tratamentos para danos ao sistema nervoso central, ao sistema digestivo e de reabilitação.

A radiação nuclear causou tanto nos moradores da região como em seus descendentes, entre outras doenças, câncer na tireoide, leucemia, atrofia muscular, transtornos psicológicos e neurológicos e alopecia.