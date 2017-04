Com Papa, al-Sisi pede estratégia global contra terrorismo

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, afirmou que "para eliminar o terrorismo há a necessidade de uma estratégia global que não leve em conta, unicamente, uma solução militar e de segurança, mas também uma estratégia de desenvolvimento e uma reforma intelectual e política para demolir a infraestrutura do terrorismo em si".

Ao lado do papa Francisco, ele ainda afirmou que é preciso "unir mais esforços e atacar os recursos" financeiros dos terroristas.

"O mundo assiste a um desafio sem igual, que a humanidade nunca conheceu, onde primam a violência e ódio. Um terrorismo que atinge qualquer um e em todo momento, sem distinção. O problema é que as forças do mal pretendem fazer parte do grande Islã sendo que eles não tem nada a ver conosco", acrescentou.