Autor de tentativa de ataque a Londres estava na mira do MI5

O homem preso ontem (27) sob suspeita de tentar cometer um atentado diante do Palácio de Westminster, em Londres, foi identificado como Khalid Mohamed Omar Ali, de 27 anos. Ele foi detido carregando várias facas e a polícia acredita que tinha intenções de cometer um atentado terrorista como "lobo solitário".

O suspeito cresceu em Londres, mas nasceu no exterior, de acordo com informações da imprensa local, e é seguidor do Islã. O jovem, que frequentou escolas no bairro de Tottenham, já tinha seus passos na mira dos serviços de inteligência do MI5.

Em março, a região do Parlamento britânico foi palco de um atentado terrorista que provocou a morte de quatro pessoas.