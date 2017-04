Ativista russa é atacada com ácido e fica cega

Uma ativista do partido liberal russo Yabloko foi agredida nesta sexta-feira (28) em Moscou com uma substância química espirrada em seu rosto e perdeu a visão, informou Serghei Mitrokhin, secretário da sigla, em sua conta no Twitter. Natalia Fiodorova foi atacada a "10 metros de sua casa, muito provalvemente por sua ligação à atividade pública", afirmou o site do Yabloko em um comunicado.

A ativista, professora de literatura russa, é conhecida por sua "luta implacável contra construtoras mais rígidas" no distrito Cheryomushki, no sudoeste de Moscou, onde reside e por fazer diversas críticas sobre a política habitacional da cidade.

Além disso, Fiodorova é também presidente do conselho comunal de seu prédio e estava lutando contra um plano lançado recentemente pelo governo que inclui a remoção de oito mil imóveis da capital russa.