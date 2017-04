Após apelo de México e Canadá, Trump renegociará Nafta

Os Estados Unidos, México e Canadá, países do tratado de livre comércio da América do Norte (Nafta) decidiram renegociar em breve os termos do maior acordo comercial, informou o governo norte-americano nesta quinta-feira (27).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "concordou em não abandonar o Nafta neste momento, e os líderes concordaram em agir rapidamente, segundo os procedimentos internos necessários, para possibilitar a renegociação do acordo do Nafta em benefício dos três países", disse a Casa Branca.

Trump havia afirmado que estava disposto a abandonar o pacto, mas que chegou à conclusão de que fazê-lo agora "seria um choque muito grande para o sistema".

Na última quarta-feira (26), o magnata conversou com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que fizeram um apelo para que o acordo fosse revisto. "Estas duas conversas foram agradáveis e construtivas", disse. O anúncio ocorreu após a imprensa norte-americana informar que Trump estava analisando a saída dos Estados Unidos do tratado.

De acordo com as regras do Nafta, os países precisam dar um aviso prévio de 90 dias para qualquer pedido de renegociação, e de seis meses para se retirar.

Desde sua campanha eleitoral, no ano passado, Trump classifica o Nafta como "o pior acordo de comércio" já assinado pelos Estados Unidos. "Ou renegociamos o acordo ou o rompemos", promeute durante às eleições. O Tratado está em vigor desde 1994, período em que a formação de blocos de livre comércio era uma tendência internacional. O objetivo do acordo é reduzir ou eliminar barreiras alfandegárias entre os três países.