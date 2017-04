'Washington Post': Democracia morre na escuridão

Artigo de Amanda Erickson publicado nesta quinta-feira (27) pelo jornal norte-americano The Washington Post fala sobre os protestos na Venezuela, que têm crescido durante as últimas três semanas, chegando perto de um ponto de ebulição.

De acordo com o texto "Tudo começou quando a Suprema Corte retirou a Assembléia Nacional do país de seu poder e lembra que a tribunal é controlado pelo presidente Nicolás Maduro, um discípulo de Hugo Chávez, enquanto a legislatura democraticamente eleita é dominada por aqueles que se opõem ao governo de Maduro. A Suprema Corte tentou efetivamente extorquir este órgão de governo de sua autoridade, embora posteriormente reverteu sua decisão", descreve Amanda.

"Isso, por si só, é suficiente para levar as pessoas às ruas. Mas muitos venezuelanos já estão no seu limite. A escassez de alimentos deixou grande parte do país com fome, e o acesso a bens básicos e medicamentos é intermitente na melhor das hipóteses. A inflação está ficando fora de controle, e o crime é uma realidade diária. A corrupção e a má gestão desperdiçaram as vastas reservas de petróleo do país", afirma a autora.

Amanda fala que "por dias, mais de um milhão de pessoas tomaram as ruas em todo o país na "mãe de todos os protestos" para exigir que Maduro e seu vice-presidente (recentemente sancionado nos Estados Unidos por suposto tráfico de drogas) renunciem, com efeito imediato".

A Suprema Corte reverteu sua decisão, mas isso não sufocou os opositores do governo, descreve Amanda para Washington Post. "O governo respondeu com gás lacrimogêneo e balas de borracha. Quando isso não funcionou, Maduro pediu a seus partidários que tomassem suas armas e agissem como uma milícia cidadã, tomando as ruas para impedir um golpe militar. Pelo menos 24 pessoas foram mortas; Centenas foram detidos", informou.

Estes são alguns dos maiores protestos que o país já viu. Mas eles vão servir para alguma coisa? Erica Chenoweth, cientista política da Universidade de Denver, tem alguns pontos.

Chenoweth estuda movimentos de massa. Em algumas de suas pesquisas mais recentes, ela olhou para todos os esforços populares para derrubar o governo - cerca de 500. E ela estudou e quantificou os dados para descobrir o que torna esses movimentos eficazes. De acordo com sua pesquisa, protestos em massa são mais propensos a funcionar quando um conjunto de fatores está presente.

Ela diz que os grandes números são importantes, mas somente se representam segmentos realmente diversos da sociedade. E a participação não precisa ser esmagadora. Obter apenas 3,5 por cento da população de um país na rua, significa que seu movimento provavelmente funcione.

Ela também diz que esses movimentos funcionam melhor quando são inovadores e flexíveis, particularmente em regimes mais repressivos. Movimentos que "começam a se diversificar para outras formas de não-cooperação, como boicotes econômicos, greves e coisas assim são capazes de causar vários tipos de pressão sobre o adversário, minimizando os riscos", disse ela.

"Particularmente em países muito reprimidos, os protestos podem ser realmente perigosos, especialmente se eles se tornarem previsíveis".

Essa flexibilidade ajuda com outro fator chave: resiliência, mesmo quando a repressão começa a aumentar, acrescenta a especialista.

Outro fator-chave: mudanças de lealdade entre as forças de segurança. Isso não significa que a polícia tem que começar a marchar com a oposição, diz Chenoweth. É suficiente que eles faltem o trabalho ou se recusem a disparar contra os manifestantes ", porque eles não se sentem bem em bater em um monte de mulheres idosas."

Por último e, talvez, contra-intuitivamente: os movimentos de oposição não-violentos são cerca de duas vezes mais eficazes do que os violentos. Chenoweth teoriza que isto é porque os movimentos sem violência atraem uma escala maior da população e são suscetíveis a durar um período de tempo mais longo.

