A Guarda Costeira da Turquia informou que toda a tripulação russa do navio de guerra que colidiu com um cargueiro próximo a Istambul foi salva, informou o portal "Hurriyet". Ao todo, 78 pessoas foram retiradas com vida após a colisão. Ainda de acordo com as autoridades, não foi possível salvar o navio, que afundou no local.