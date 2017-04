Síria acusa Israel de atacar aeroporto de Damasco

Um ataque próximo ao aeroporto de Damasco, na Síria, provocou uma forte explosão e um grande incêndio no local nesta quinta-feira (27), informam observadores e a mídia estatal do país.

Não há informações sobre feridos, mas segundo o chefe do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdulrahman, a explosão foi ouvida e sentida em toda a capital e acordou os moradores. Já o site pró-governo "Damascus Now" informou que a explosão ocorreu na zona de Seventh Bridge, que fica muito próxima ao aeroporto.

A emissora "Al Manar", ligada ao grupo Hezbollah, acusou Israel de fazer o ataque - como ocorreu há alguns anos, em dezembro de 2014, quando os militares israelenses atacaram um depósito de armas que pertenceria ao grupo libanês.

A agência de notícias do governo Sana, citando "fontes militares", diz que as explosões foram "agressões israelenses realizadas com um lançamento de mísseis contra instalações militares sírias". A Sana ainda informou que apenas "danos materiais" foram registrados.