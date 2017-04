Putin e Trump podem se reunir em maio na Europa, diz jornal

O primeiro encontro entre o líder russo, Vladimir Putin, e o norte-americano Donald Trump pode ocorrer já no fim do mês de maio, especulou nesta quinta-feira (27) a imprensa russa. De acordo com o jornal Kommersant, que cita fontes do governo de Moscou e de Washington, Putin e Trump poderão se reunir entre os dias 25 e 27 de maio na Europa.

Isso porque o presidente norte-americano estará nestas datas em Bruxelas, na Bélgica, para a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A imprensa norte-americana chegou a publicar em janeiro que o encontro entre Putin e Trump ocorreria em Reykjavik, na Islândia, por ser uma cidade altamente simbólica devido à reunião de Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, ex-líderes dos EUA e da Rússia. Mas as informações foram negadas pela Casa Branca e pelo Kremlin.

Mas o Kremlin se pronunciou em seguida para ressaltar que o encontro não está marcado. Caso Trump e Putin não se encontrem em maio, a dupla deverá se reunir em julho, na cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha. Durante as campanhas à Casa Branca em 2016, Trump sinalizou uma aproximação à Rússia, histórica adversária ideológica dos EUA.

Houve denúncias até de que hackers russos, sob ordem de Putin, teriam contribuído para a vitória do republicano no pleito. No entanto, desde que tomou posse, em janeiro, Trump se depara com desafios estratégios, principalmente em conflitos no Oriente Médio, nos quais os interesses russos são opostos aos norte-americanos.