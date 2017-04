Papa Francisco diz que sua viagem ao Egito será 'peregrinação de paz'

Um dia antes de embarcar em viagem ao Egito, o papa Francisco tuitou nesta quinta-feira (27) para dizer, mais uma vez, que tentará promover a paz no país. "Partirei amanhã como peregrino da paz ao Egito da paz", publicou o perfil oficial do líder católico no Twitter.

A viagem de dois dias ao Egito, agendada para esta sexta-feira (28) e sábado (29), tinha sido colocada em dúvida devido aos altos riscos de atentados terroristas e aos recentes ataques a alvos cristãos cometidos pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

"O Papa nunca pensou em desistir da viagem, porque ele quer estar presente onde ocorrem os conflitos e os casos de violência, inclusive no Egito, e quer enviar uma mensagem de paz onde é mais necessário anunciar a paz", disse o secretário de Imprensa da Santa Sé, Pietro Parolin.

"Com certeza, essa mensagem será transmitida com suas palavras, mas também, com sua presença, proximidade, solidariedade e encorajamento. Ou seja, o Papa irá ao Egito porque é preciso que alguém anuncie a paz e tente promover a paz", acrescentou.