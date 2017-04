'NYT': A desordem da política comercial de Donald Trump

A retórica populista e anti trade do presidente Trump sempre foi difícil de acreditar, proveniente de alguém que terceirizou a produção de roupas e outras mercadorias para países de baixos salários como a China, diz o texto publicado nesta quinta-feira (27) pelo The New York Times.

O diário afirma que agora está ficando mais claro que ele não tem um plano coerente para diminuir o déficit comercial ou trazer de volta empregos perdidos na área da indústria.

Na verdade, de acordo com o editorial, a promessa de Trump de cortes de impostos enormes pode realmente aumentar o déficit comercial e prejudicar os próprios trabalhadores que ele diz que ele apóia.

Nas últimas semanas, o governo Trump se afastou de muitas das promessas comerciais mais ambiciosas do presidente, avalia o noticiário norte-americano. O Departamento do Tesouro decidiu não rotular a China como manipulador de moeda e Trump disse que cortaria um acordo comercial favorável com Pequim se concordasse em ajudá-lo com a Coréia do Norte.

A administração também indicou que não buscará mudanças radicais no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que o presidente chamou de "pior acordo de comércio" e ameaçou terminar, acrescenta o Times.

Nas últimas semanas, o governo Trump se afastou de muitas das promessas comerciais mais ambiciosas do presidente, avalia o noticiário norte-americano

NYT acredita que de certa forma o mundo pode respirar aliviado conforme Trump tem se afastado de sua retórica mais incendiária e seu governo não está prestes a iniciar guerras comerciais disruptivas com a China, México e outros países. Em vez disso, sua administração parece estar seguindo o roteiro usado por governos anteriores para investigar denúncias de indústrias americanas e grupos trabalhistas sobre práticas comerciais desleais específicas, aponta.

Por exemplo, o Departamento de Comércio disse na segunda-feira (25) que imporia tarifas entre 3% e 24% sobre a madeira canadense que, de acordo com o órgão, está sendo injustamente subsidiada pelos governos provinciais desse país. Essa decisão é parte de uma longa disputa comercial que antecede a eleição de Trump e pode continuar muito depois que ele deixoar o cargo. As autoridades canadenses provavelmente desafiarão as tarifas na Organização Mundial do Comércio, um processo que pode levar meses ou anos, opina.

Times observa que de outra forma, Trump está empurrando políticas que poderiam prejudicar gravemente as fábricas americanas e seus trabalhadores. Ele disse que quer cortar a alíquota do imposto corporativo para 15 por cento, de 35 por cento, para liberar dinheiro para investimentos criadores de empregos. E na semana passada ele disse que seu governo entregaria "talvez o maior corte de impostos que já aconteceu", que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que pagaria por si mesmo, aumentando o crescimento econômico.

Esses cortes de impostos podem aumentar o crescimento um pouco, mas a história e muitos especialistas nos dizem que é muito mais provável que os cortes de impostos iria explodir o déficit e aumentar as taxas de juros conforme o governo federal seja forçado a aumentar o endividamento, destaca o NYT.

Investidores de todo o mundo gastaram em títulos do Tesouro, aumentando o valor do dólar, o que aumentaria o déficit comercial - US $ 502 bilhões no ano passado - à medida que as exportações americanas se tornam mais caras no resto do mundo e as importações se tornam mais baratas, analisa o noticiário em seu texto. Isso por sua vez poderia custar empregos. Os economistas dizem que foi exatamente o que aconteceu na década de 1980, quando a administração e o Congresso Reagan elevaram o déficit federal por meio de cortes de impostos e aumento dos gastos militares.

Após três meses de hesitação e deriva, Trump está ansioso para mostrar aos eleitores que ele pode significar uma grande vitória política, finalizou The New York Times.

> > The New York Times