Homem armado é preso próximo ao Parlamento britânico

Um homem foi preso nesta quinta-feira (27) ameaçando pessoas com "diversas facas" próximo ao Parlamento britânico, em Londres, informa a mídia local.

Diversas ruas da região foram fechadas para pedestres e carros e fotos publicadas nas redes sociais mostram equipes da polícia verificando o local.

Segundo testemunhas, ao menos duas grandes facas foram vistas com o criminoso, que estava próximo ao escritórios ministeriais do governo de Theresa May.

A região de Westminster foi palco de um atentado terrorista em março, quando quatro pessoas morreram após um homem, identificado como Khalid Masood, atropelou e esfaqueou quem estava no local. Masood foi morto pela polícia.