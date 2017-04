Google se torna 1ª empresa estrangeira de internet em Cuba

O Google finalmente concedeu os seus servidores a Cuba se tornando a primeira companhia de internet estrangeira a operar no país latino e fazendo com que a nação tenha mais endereços de internet e sites ancorados no seu território.

A novidade se tornou realidade graças a um acordo assinado entre a companhia norte-americana e as autoridades de Havana ainda no ano passado. Nele, o Google prometia melhorar a conexão de internet no país, hospedando conteúdo em Cuba.

A instalação dos servidores foi decidida em dezembro a partir de uma parceria entre o gigante de tecnologia dos Estados Unidos e a Etecsa, a companhia estatal de telecomunicações de Cuba. Os servidores que começaram a ser ativados nesta quarta-feira (26) fazem parte da Google Global Cache, uma rede global que trabalha hospedando conteúdos populares, como os vídeos virais no Youtube, nos servidores locais.

Com essa implementação os cubanos que usam da internet, o que no entanto representa apenas 2% da população, terão um serviço de melhor em relação ao que tinham até agora. No país, a velocidade da conexão é de apenas 124Mb/s e o acesso de internet ainda é feito via satélite, um jeito mais antigo e lento que por cabos subterrâneos, que transmitem as informações muito mais rápido e por isso são mais usados atualmente. Além disso, este não foi o primeiro passo que o Google dá em Cuba. Em 2014, a companhia já havia