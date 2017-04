Explosão em loja do Mc Donald's causa pânico na França

Uma explosão em uma loja da rede norte-americana de fast-food Mc Donald's localizada na cidade de Grenoble, na França, destruiu um banheiro e provocou um início de incêndio no local nesta quinta-feira (27).

De acordo com o site francês Le Dauphiné Libere, os funcionários da lanchonete, que estavam no piso térreo, viram várias chamas no segundo andar e logo chamaram a polícia. Cerca de 30 pessoas estavam no local no momento da explosão e foram evacuadas.

Nenhum cliente ficou ferido. As autoridades francesas investigam "a natureza da explosão" e interditaram a principal rua da cidade. Todas as pessoas localizadas próximas ao restaurante foram aconselhadas a saírem da área como medida de precaução.