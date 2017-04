Colisão entre navios deixa 15 desaparecidos na Turquia

Um navio de guerra russo colidiu com um navio cargueiro no Mar Negro, próximo a Istambul, nesta quinta-feira (27) e ao menos 15 pessoas estão desaparecidas, informa a mídia local.

Entre 40 e 70 soldados teriam sido retirados com segurança da embarcação, de acordo com os jornais turcos. De acordo com o portal "Hurriyet", já há ao menos um morto.

O Ministério da Defesa russo emitiu uma nota em que informa que o navio "Liman", faz missões de reconhecimento para a Inteligência do país, colidiu com a embarcação "Ashot 7", que tem bandeira de Togo, a cerca de 40 quilômetros do estreito de Bósforo.

Agora, o navio russo corre o risco de afundar por conta do buraco que está aberto em sua lateral e os soldados estão tentando "salvar" o barco.