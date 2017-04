'BBC': Frente Nacional de Le Pen 'levou 5mi de euros da UE'

Matéria publicada nesta quinta-feira (27) pela BBC conta que de acordo com fontes da União Europeia, o partido Frente Nacional de extrema direita (FN) da candidata presidencial da França Marine Le Pen pode ter fraudado o Parlamento Europeu em cerca de 5 milhões de euros.

É mais do que o dobro da soma inicialmente estimada em um inquérito sobre a FN, acrescenta o noticiário.

O parlamento suspeita que o dinheiro tenha sido pago aos assistentes do FN que não estavam realmente trabalhando para os deputados, mas estavam envolvidos no trabalho do partido FN na França, complementa BBC.

As alegações - negadas pela FN - foram agora para investigadores franceses. Segundo a reportagem, Le Pen está fazendo uma forte campanha para o segundo turno das eleições presidenciais de 7 de Maio contra seu rival, o centrista liberal Emmanuel Macron, que está na frente dela em pesquisas de opinião.

Os alegados pagamentos fraudulentos - a partir de 2012 - dizem respeito a ela e a vários outros eurodeputados das FN, que é altamente crítico com a UE, rejeitando sua agenda liberal de livre mercado, finaliza a BBC.

