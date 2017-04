Trump fará 'maior corte de taxas da história', diz secretário

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, disse que o plano de corte de taxas do governo de Donald Trump, que será anunciado nesta quarta-feira (26), será "o maior da história".

"O maior corte de taxas e a mais ampla reforma fiscal da história dos Estados Unidos", disse Mnuchin aos jornalistas hoje. Apesar de não anunciar todo o plano ainda, o secretário confirmou que as empresas - sem especificar se serão de todos os setores - pagarão 15% de taxas. Atualmente, o nível de impostos está na casa dos 35%.

De acordo com analistas entrevistas pela mídia norte-americana, a reforma fiscal causará trilhões de dólares de déficit para as contas públicas na próxima década. No entanto, Mnuchin afirmou que essas taxas serão "pagas por elas mesmas com o crescimento econômico" que será gerado no país.

Outros pontos que devem ser incluídos na reforma são benefícios para a repatriação de dinheiro que está no exterior e medidas para estimular o crescimento para setores específicos da economia norte-americana.

A reforma fiscal e o corte de impostos foram duas das bandeiras de Trump durante sua campanha eleitoral no ano passado. (ANSA)