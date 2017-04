Papa faz participação surpresa em palestra do TED no Canadá

O papa Francisco fez uma participação surpresa em um vídeo para o TED em Vancouver, no Canadá, conferência que debate várias áreas de estudo e cujo tema desta edição foi "The Future You".

Em um vídeo que surpreendou o público do evento, Jorge Mario Bergoglio defendeu a ideia de que as novas tecnologias poderiam tentar resolver os problemas da desigualdade social e da inclusão social. "Seria bom se, com o crescimento das inovações científicas, as tecnologias correspondessem também a promover sempre uma maior equidade e inclusão social", disse o líder da Igreja Católica.

"Se podemos descobrir novos planetar distantes, redescubramos as necessidades dos irmãos e irmãos mais próximos", pediu Francisco.

"Que a fraternidade, essa palavra tão bonita e, às vezes, incômoda, não se reduza apenas à assistência social, mas sim, vire uma atitude a fundo em nível político, econômico e científico nas relações entre pessoas, povos e países", orientou o Papa. "Muitos anos e vida me fizeram entender cada vez mais que a existência de cada um de nós está ligada a dos outros: a vida é não é o tempo que passa, mas sim, o tempo de encontro", disse Francisco.

Segundo o líder católico, "por vários motivos, muitos não acreditam que um futuro possa ser feliz". "Isso deve ser levado a sério, mas não é algo invencível", completou. "Me disseram que o TED reúne muita gente criativa. Sim, o amor requer uma resposta criativa, concreta, engenhosa. Não bastam os bons propósitos e as fórmulas rituais, as quais servem para tranquilizar apenas a consciência", concluiu. O curador internacional do TED, Bruno Giussani, levou mais de um ano para acertar a participação do papa Francisco no evento.

"Foram muitas discussões. Quando eu procurei o Vaticano primeiro, muitos não sabiam do que o TED se tratava", disse.