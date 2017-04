Macedônio é condenado em Roma por ligação com EI

Um militante do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) foi condenado nesta quarta-feira (26), em Roma, a oito anos de prisão por "ligação com associação com finalidade de terrorismo".

Vulnet Maqelara, conhecido como Karlito Brigande, é originário da Macedônia e militou no Exército de Libertação Nacional (UCK), milícia albanesa que deflagrou uma rebelião contra o governo da nação balcânica no início deste século.

O réu foi capturado na Itália em novembro de 2015, quando era procurado pelas autoridades macedônias por crimes contra a pessoa. Após prendê-lo, os carabineiros fizeram uma operação em sua casa e encontraram manuscritos em árabe com indícios de adesão ao radicalismo islâmico.

Ele também mantinha contato com o tunisiano Firas Barhoumi, que se encontrava no Iraque para combater ao lado do EI e hoje está foragido. O plano de Maqelara, que conhecera Barhoumi em um período em que dividiram cela, era se juntar ao amigo e entrar para a luta jihadista.

A sentença foi dada em segunda instância, e ainda cabe recurso. Na última segunda-feira (24), a Arma dos Carabineiros já havia detido um marroquino de 29 anos que planejava atentados terroristas na Itália. Além disso, o país expulsou em 2017 mais de 30 suspeitos de envolvimento com o extremismo islâmico.