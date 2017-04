Em mais uma polêmica, coelho gigante morre em voo da United

A companhia aérea norte-americana United Airlines foi envolvida em mais uma polêmica de proporções mundiais nesta terça-feira (25). Um coelho gigante, que se tornaria o maior do mundo em breve, morreu durante um voo entre o aeroporto londrino de Heathrow e o O'Hare de Chicago.

Simon tinha 91,5 centímetros e tinha 10 meses. Ele é um dos filhotes do coelho Darius, o maior do mundo até hoje, que tinha 134,1cm. De acordo com um entrevista da criadora do coelho, a britânica Anette Edwards, ao jornal "The Sun", ela está estudando um processo contra a empresa.

Em nota, a United informou que abriu uma investigação sobre a morte de Simon e que está "triste" com a ocorrência. "A segurança e o bem estar de todos os animais que viajam conosco é algo de extrema importância para a United Airlines e nosso time PetSafe", escreveu a empresa em nota.

Ainda de acordo com Edwards, o animal havia sido vendido e que seu futuro dono, que não teve a identidade divulgada, está "muito chateado" com o ocorrido.

"Eu envio coelhos para todas as partes do mundo e isso nunca aconteceu antes. Simon fez um check-up veterinário três horas antes de embarque e estava muito bem", disse ainda a criadora.

O caso de Simon ocorre semanas depois de funcionários da companhia aérea ter arrastado e retirado à força um passageiro de um voo que estava com excesso de pessoas, o chamado "overbooking".