China lança 2º porta-aviões, o único fabricado no país

A China lançou nesta quarta-feira (26) o segundo porta-aviões do país, o primeiro construído totalmente nos estaleiros chineses. A unidade militar foi colocada em águas marítimas por volta das 9h locais, com uma cerimônia oficial.

O porta-aviões, que recebeu o nome provisório de "Type 001A", segue os moldes do outro que a China já possui, chamado "Liaoning" e cujo casco fora fabricado na antiga União Soviética.

O novo porta-aviões, por sua vez, foi produzido nos estaleiro de Dalian e precisará de cerca de dois anos para que seja totalmente equipado e consiga fazer testes no mar. O porta-aviões terá propulsão convencional, e não nuclear, e levará o avião de combate Shenyang J-15. A apresentação do novo equipamento da China ocorre em um momento de elevada tensão na Ásia, com trocas de ameaças entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.