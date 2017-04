Candidato ao Eliseu, Macron se casou com sua ex-professora

O candidato à Presidência da França Emmanuel Macron conheceu sua atual esposa quando ainda era aluno do ensino médio na cidade de Amiens, no norte da França. Apesar de a diferença de idade entre os dois ser muito grande, - Brigitte tem 64 anos e Macron 39 - isso não foi empecilho para que eles se apaixonassem. Na época, Macron era o melhor aluno de sua turma e estudava num colégio católico.

Brigitte Trogneux, até então professora de francês da escola, era casada com o banqueiro André Louis Auzière, com quem já tinha três filhos, pouco mais novos que Macron e seus demais alunos.

A professora se aproximou do aluno após ouvir comentários de colegas sobre sua inteligência. Ela sugeriu, então, que ele participasse das aulas de teatro que aconteciam na escola.

O interesse de Brigitte por Macron começou a surgir durante as apresentações de Macron, que a seduzia nos palcos. "Ele mexia muito comigo", afirmou à revista "Paris Match". Segundo alunos do colégio, a professora elogiava Macron excessivamente e lia com frequência os poemas escritos por ele em sala de aula.

Apesar da relação consentida entre um adulto e um adolescente com mais de 15 anos não ser considerada pedofilia na França, a proximidade dos dois se tornou um escândalo. Os pais de Macron, que eram contra o relacionamento, chegaram a enviar o filho para estudar em Paris e Brigitte deixou seu posto na escola. Segundo a imprensa francesa, antes de se separarem, o candidato à Presidência teria prometido que se casaria com Trogneux.

O envolvimento dos dois levou ao fim o casamento da francesa com o bancário. Após três anos, Brigitte e Macron se reencontram, quando ela se mudou para Paris e ele já estava na universidade. Os dois namoraram até 2007, quando decidiram se casar. Apesar disso, os dois evitaram aparecer juntos em público até 2015, quando Macron já era ministro de François Hollande e foi a um jantar com o rei da Espanha, Filipe 6º, acompanhado da mulher.