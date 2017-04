Trump envia submarino nuclear à Coreia do Sul, diz TV

O governo de Donald Trump enviou o submarino nuclear USS Michigan para a Coreia do Sul, em mais uma demonstração de força para intimidar o regime da Coreia do Norte.

Segundo um oficial anônimo citado pela "CNN", o veículo deve fazer uma aparição no porto de Busan, no sul do país asiático, nesta terça-feira (25), mesmo dia em que Pyongyang comemora os 85 anos de fundação de seu Exército, data que é vista por analistas como uma ocasião para novos testes balísticos.

O USS Michigan é dotado de mísseis táticos e alta capacidade de comunicação, mas não deve participar de exercícios militares na região. Ainda assim, o objetivo do Pentágono é passar uma "forte mensagem" à Coreia do Norte, de acordo com a "CNN".

Atualmente, o porta-aviões USS Carl Vinson e navios destroyers estão navegando rumo à Península da Coreia, após uma série de manobras militares com a Marinha do Japão no mar das Filipinas. Em resposta, o regime de Kim Jong-un prometeu "afundar" a embarcação com apenas "um ataque".