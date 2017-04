'Project Syndicate': A missão de Macron

O sucesso do centrista Emmanuel Macron na primeira rodada da eleição presidencial francesa provavelmente irá re-energizar a Europa, diz o texto de Harold James é professor de História e Assuntos Internacionais na Universidade de Princeton e membro sênior do Centro de Inovação em Governança Internacional, publicado pelo The Telegraph nesta terça-feira (25).

De acordo com o especialista em história da economia alemã e globalização, ao contrário dos outros candidatos, Macron não apenas reconhece a necessidade de uma mudança radical na União Europeia, mas poia o seu desenvolvimento através da cooperação a nível europeu. Mas a pluralidade do voto popular de Macron foi estreita, e uma proporção muito maior de eleitores franceses mostrou apoio a uma visão política muito diferente, acrescenta.

Uma visão de nostalgia e isolamento é defendida por Marinha Le Pen, rival de Macron na segunda rodada. Seu slogan - "on est chez nous" - ressalta seu foco na inclusão da França em um casulo nacional que resiste à "globalização selvagem", descreve Harold para Telegraph.

Ele diz que ambos apelaram para a germanofobia, com foco na crise da dívida europeia e insistência da Alemanha na austeridade. Le Pen acusa Macron de aspirar a ser vice-chanceler da Europa, sob a alemã Angela Merkel, declarando-se orgulhosamente ser "anti-Merkel". Mélenchon afirma que a Alemanha é motivada pelo individualismo radical, pelo neoliberalismo e pelos interesses econômicos de Uma população em envelhecimento.

Mesmo que Macron vença a eleição, como seria de esperar, terá de abordar o que levou mais de 40% dos eleitores franceses a apoiar esta visão anti-europeia no primeiro turno, analisa James. E se pretende revigorar o apoio à Europa, ele deve considerar o que tornou a Europa atraente no passado - e como ela perdeu seu fascínio.

> > Project Syndicate