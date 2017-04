Procuradoria confirma 26 mortes por violência em protestos na Venezuela

Os incidentes de violência causaram 26 mortes durante as últimas semanas na Venezuela, marcadas por uma onda de protestos a favor e contra o governo e atos de vandalismo, informou a Procuradoria Geral do país nesta terça-feira (25). As informações são da agência EFE.

"Até hoje, por estes fatos violentos, 26 venezuelanos perderam a vida, sendo quatro adolescentes e 22 adultos", informou a procuradora-geral Luisa Ortega Díaz. Ela disse ainda que 437 pessoas ficaram feridas e 1.289 foram detidas, das quais 65 permanecem privadas de liberdade, e outras 217 serão levadas aos tribunais. Esses atos de violência foram registrados "na maioria dos estados, exceto em seis", informou.

Solidariedade e diálogo

Luísa Díaz expressou solidariedade e condolências aos familiares e amigos das vítimas e "repúdio à violência como arma de ação política. A política não deve nos conduzir à guerra, a política é o exercício do diálogo", afirmou.

Do total de vítimas fatais, oito morreram eletrocutados durante um assalto a uma padaria em Caracas, ao entrarem em contrato com água e eletricidade, disse a procuradora-geral,.

O Ministério Público venezuelano abriu 26 investigações para determinar cada uma das causas das mortes dessas pessoas. Até o momento, há mais de 12 mandados de captura contra pessoas relacionadas com as mortes.