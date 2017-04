Papa doa dinheiro a praia na Itália acessível a deficientes

O papa Francisco "pagou o aluguel anual" de uma praia em Focene, na Itália, totalmente adaptada para receber deficientes e pessoas com necessidades especiais. O "pagamento do aluguel" foi uma forma do líder católico Jorge Mario Bergoglio doar dinheiro para a colônia de férias de Focene, a 37 quilômetros do centro de Roma, que é gerenciada por voluntários.

A verba será usada para custear os gastos do local por um ano. A notífica foi dada nesta terça-feira (25) pelo membro da Esmolaria do Vaticano Konrad Krajewski e confirmada pela associação Obra São Luis Gonzaga, que cuida da praia.

A praia chamada de "La Madonnina" fica em Focene, a poucos quilômetros da capital italiana, e conta com apoio da Federação Italiana de Natação Paralímpica, que treina voluntários para atender ao público nos banhos de mar. Toda a praia contém passarelas acessíveis que interligam as áreas de serviço, como snack bar, duchas, vestiários e guarda-sóis).

As cadeiras são adaptadas com rodas e o local dispõe de médicos e equipamentos de emergência. O estabelecimento, que não tem fins lucrativos, fica aberto ao público durante todo o verão europeu das 9h às 19h locais, todos os dias da semana. "A ideia é criar uma praia sem barreiras arquitetônicas nem mentais, onde todos possam aproveitar juntos o mar e seus benefícios", disseram os criadores do estabelecimento, que funciona já há seis anos.