Netanyahu cancela encontro com vice de Merkel em Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cancelou a reunião que teria nesta terça-feira (25) com o ministro das Relações Exteriores e vice-chanceler alemão, Sigmar Gabriel.

O encontro bilateral foi cancelado porque Gabriel manteve encontros com os líderes das ONGs Breaking the Silence e B'Tselem, que se manifestam contrariamente aos assentamentos israelenses feitos em territórios palestinos e que são contrárias a muitas das políticas do governo.

Ao ser questionado por jornalistas sobre a decisão de Netanyahu, o vice-chanceler classificou a decisão de "deplorável" e disse que as visitas às lideranças da sociedade civil são "completamente normais" em visitas oficiais em outros países.

"Você não pode obter uma imagem adequada e abrangente em qualquer país na Terra se você só tem encontros em escritórios de governo", disse Gabriel à emissora estatal alemã "ZDF".

No entanto, quando surgiram rumores de que o governo israelense cancelaria o encontro se o ministro mantivesse reunião com os grupos, Berlim afirmou que isso "não seria uma catástrofe" nas relações bilaterais das duas nações.

A Alemanha tenta manter uma forte ligação com Israel desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, nos últimos anos, a relação vem se desgastando pela política de Netanyahu de construir assentamentos em terras pertencentes aos palestinos, em movimento criticado publicamente pela chanceler alemã Angela Merkel.