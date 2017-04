Ivanka Trump nega machismo do pai e é criticada

A filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Ivanka, disse nesta terça-feira (25) que seu pai, que durante sua campanha eleitoral foi acusado de abuso sexuais e declarações machistas, tem uma atitude positiva em relação às mulheres.

"Da minha experiência privada sei quão positiva é a atividade do meu pai com as mulheres. Ele sabe que as mulheres podem fazer um bom trabalho tanto quanto os homens", disse Ivanka ao participar do W20, fórum que está sendo realizado em Berlim sobre o papel das mulheres no universo do trabalho.

Uma das herdeiras de Trump, a jovem também disse que seu pai lhe permitiu fazer tudo o que ela queria, "tudo o possível", que não haviam diferenças entre ela e seu irmão e que esse seria o pensamento do político durante seu mandato. No entanto, durante a declaração de Ivanka, um murmúrio de desaprovação, discreto, mas bem perceptível, tomou conta do auditório, no qual outras grandes mulheres, como a chanceler alemã, Angela Merkel, também falaram.

Durante a campanha eleitoral, o magnata republicano foi acusado de abusos sexuais por quatro mulheres. Já áudios vazados por um jornal norte-americano em outubro do ano passado mostraram que Trump fazia comentários obscenos sobre as mulheres e afirmava que usava da sua fama como empresário para assediá-las. Um dia após assumir a Presidência, aliás, no dia 21 de janeiro deste ano, milhares de mulheres e vários homens se reuniram em várias cidades dos Estados Unidos em protestos contra as atitudes machistas do novo mandatário.

Desde então, o chefe de Estado tem tentado mudar sua imagem. No dia das mulheres, por exemplo, o milionário parabenizou todas as mulheres e disse que as respeita pelos papeis que têm na sociedade.