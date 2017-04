Forte terremoto atinge costa do Chile, mas não gera tsunami

Um forte terremoto atingiu na noite desta segunda-feira (24) a costa central do Chile, 72 km a oeste da cidade de Valparaíso, que fica nos arredores de Santiago.

Segundo dados preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teve magnitude 7.1 na escala Richter e ocorreu a 10 km de profundidade. Já o centro sismológico da Universidade do Chile diz que o sismo foi de 6.9.

Em um primeiro momento, o Escritório Nacional de Emergência do Ministério do Interior (Onemi) chegou a ordenar e evacuação preventiva do litoral de Valparaíso e O'Higgins, mas acabou cancelando a medida pouco depois.

De acordo com o órgão, o terremoto não reúne as condições de criar um tsunami. Até agora, não foram registrados danos a pessoas ou infraestruturas.